Kreisliga A Staffel 4: Klettert Nörtershausen in Urmitz auf Nichtabstiegsplatz?

Einen weiteren großen Schritt in Richtung halbwegs versöhnliche Hinrunde könnte die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen am Samstag (18 Uhr) beim Gastspiel bei der SG Rheindörfer auf dem Urmitzer Kunstrasen machen.

Anzeige

Mit einem Sieg nämlich könnte die Mannschaft von Coach Andreas Conrad, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz elf steht, an den punktgleichen Gastgebern (Zehnter mit sieben Punkten) vorbeiziehen und würde die Hinrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 auf einem Nichtabstiegsplatz abschließen.

„Durch den Sieg gegen Niederwerth nehmen wir Schwung und Selbstvertrauen mit“, sagt der Coach. Vor allem mit Blick auf die Mentalität war er begeistert, schließlich hatte seine Elf ein 0:2 in ein 4:2 verwandelt. Für ihn ist die Partie in Urmitz ein Sechs-Punkte-Spiel. Auch dieses Mal lautet die Devise: „Gewinnen ist erwünscht, verlieren verboten.“ Conrad wird wohl den gleichen Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung haben. ter