Kreisliga A Staffel 4: Erster Nörtershausener Sieg soll her am großen Sportfest

Nachdem die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 in fünf Partien erst zwei Punkte gesammelt hat, soll am Sonntag (16 Uhr) anlässlich des Sportfestes zum 75. Vereinsjubiläum endlich der erste Dreier her gegen den VfR Eintracht Koblenz.