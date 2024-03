Plus Miesenheim

Kreisliga A Staffel 3: Spitzenreiter Masburg reist zum Tabellenletzten Miesenheim

Lesezeit: 1 Minute

Bereits am Samstag (17.30 Uhr) hat der SV Masburg die Chance, seinen Vorsprung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 auszubauen. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Bender muss nämlich zum Nachholspiel beim Tabellenletzten, den Sportfreunden Miesenheim. Masburg hat einen Punkt Vorsprung auf Rang zwei, den die SG Bad Breisig inne hat. Ein Sieg und es wären vier Zähler, bei der gleichen Anzahl an Spielen.