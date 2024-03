Plus Cochem Kreisliga A Staffel 3: Schwere Aufgaben für COC-Klubs Masburg und Binningen Von Sina Ternis i Masburgs Spielertrainer Matthias Bender (vorne) fehlt derzeit mit einer Sprunggelenksverletzung, er und seine Elf um Keeper Stefan Schröder empfangen am Sonntag auf dem Kaisersescher Kunstrasen den SC Saffig. Foto: Marco Weiler Schwerer Heimspiel, schweres Auswärtsspiel: Für die beiden COC-Teams SV Masburg und SV Binningen wird es am Wochenende nicht leicht in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3. Lesezeit: 2 Minuten

SV Masburg - SC Saffig (So., 15.15 Uhr, in Kaisersesch). Nach zuletzt nur zwei Remis möchte Masburg gegen Saffig wieder zurück in die Erfolgsspur und mit einem Dreier die Spitzenposition verteidigen. Die Gäste reisen als Tabellenfünfter an, könnten ihrerseits mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Mannschaft von ...