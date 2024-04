Plus Kaisersesch

Kreisliga A Staffel 3: Masburg verliert Spiel gegen Heimersheim und die Tabellenführung

i Das dürfte wehgetan haben, am Ende aber leckte der SV Masburg (rechts Marcel Schlich) seine Wunden nach dem 1:2 gegen die SG Landskrone Heimersheim (in Blau, links Florian Wassong), die damit nicht nur den alten Tabellenführer vom Thron stieß, sondern nun selbst auch noch im Titelkampf Ambitionen anmeldete. Foto: Marco Weiler

Vom ersten Spieltag an hat der SV Masburg in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 auf dem ersten Tabellenplatz gestanden. Nach dem 19. Spieltag und dem 1:2 (0:1) gegen die SGL Heimersheim auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch rutschte Masburg zum ersten Mal auf Rang zwei ab.