Plus Kaisersesch

Kreisliga A Staffel 3: Masburg bleibt trotz Remis Erster, Bruch nach Bender-Verletzung

Von Sina Ternis

Auch in seinem zweiten Spiel des Jahres in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 ist es dem Tabellenführer SV Masburg nicht gelungen, einen Dreier gegen einen Abstiegskandidaten einzufahren. Nach dem 1:1 bei Schlusslicht Miesenheim kam die Mannschaft von Matthias Bender auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch nicht über ein 0:0 hinaus gegen den Drittletzten TuS Kottenheim hinaus.