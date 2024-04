Plus Ahrweiler Kreisliga A Staffel 3: Binningen kassiert Klatsche bei Ahrweiler II Eine deftige Klatsche musste der SV Binningen in der Fuball-Kreisliga A Staffel 3 hinnehmen: Beim Ahrweiler BC II kam die Mannschaft von Dennis Kohlhaas mit 0:6 (0:3) unter die Räder. Lesezeit: 1 Minute

Maßgeblichen Anteil an dieser Niederlage hatte Ahrweilers Offensivakteur Paul Gemein, lange Jahre Leistungsträger in der ABC-Ersten und früher U 19-Bundesliga-Spieler bei Bayer 04 Leverkusen, der in Halbzeit eins mit einem lupenreinen Hattrick bereits für die Vorentscheidung gesorgt hatte. Das 1:0 hatte er aus spitzem Winkel, das 3:0 durch eine direkt verwandelte ...