Plus Cochem Kreisliga A St. 8: Bremm siegt bei Heim-Comeback von Bauer – Zell 5:2, Mont Royal 1:1 Von Sina Ternis i Hier wird Bremm Kapitän Jan Goldschmidt von einem Akteur des SV Niederemmel abgeräumt. Das konnte Goldschmidt verschmerzen, seine SGB schlug den Abstiegskonkurrenten Niederemmel mit 3:1 und überholte den Gast. Bremm hat nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf und Lokalrivale Mont Royal. Foto: Alfons Benz Während sich die SG Zell durch einen deutlichen Sieg gegen den SV Wittlich seiner Abstiegssorgen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 entledigt hat, stecken die SG Bremm und die SG Mont Royal weiterhin mittendrin im Abstiegskampf, fuhren allerdings wichtige Punkte ein. Lesezeit: 3 Minuten

Nach dem 23. Spieltag in der A Staffel 8 steht auch der Meister fest. Die SG Dhrontal Haag steigt nach dem 4:0 bei der SG Leiwen in die Bezirksliga West auf. Die vorzeitige Meisterfeier konnte am vierletzten Spieltag steigen, weil Zell den Zweiten SV Wittlich schlug. SG Zell/Bullay/Alf - SV Wittlich ...