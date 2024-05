Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga A: Honigsessen und Steineroth stehen als Absteiger fest – Spitzenspiel wird zur Machtdemonstration

Von Désirée Rumpel

In der Kreisliga A1 hat Meister Betzdorf einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und dabei die 100-Tore-Marke geknackt. Spannung gibt es dagegen noch am Tabellenende – wo allerdings nur noch offen ist, wer der Honigsessen und der SG Gebhardshainer Land in die B-Klasse folgt.