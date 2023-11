Plus Niederfischbach Kreisliga A aus AK-Sicht: Spitzenspiel zwischen Niederfischbach und Betzdorf ist „Auszeichnung für beide“ Das Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisliga A1 bekommt einen Exklusiv-Termin: Nachdem der SV Niederfischbach bei der SG 06 Betzdorf bezüglich einer Verlegung auf Samstagnachmittag, 16 Uhr, angefragt und die Zustimmung erhalten hat, hoffen der Tabellenerste Betzdorf und der Zweite Niederfischbach in Niederfischbach nun auch auf eine würdige Kulisse. Die beiden Meisterschaftsanwärter liegen in der Tabelle aktuell nur zwei Zähler auseinander. Im Doppel-Interview stehen die Trainer Jörg Mockenhaupt (Niederfischbach) und Enis Caglayan (Betzdorf) Rede und Antwort rund ums Spitzenspiel. Von René Weiss

Herr Mockenhaupt, was spricht am Samstag für Ihre Mannschaft? Wir haben in unseren Heimspielen in dieser Saison immer gute Leistungen gezeigt. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir auch gegen Betzdorf etwas holen können. Ich sehe uns auf jeden Fall nicht chancenlos. Allerdings haben wir noch keine Erfahrungen in Spitzenspielen gesammelt. Die ...