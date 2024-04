Plus Niederfischbach

Kreisliga A aus AK-Sicht: Niederfischbach riecht im Titelrennen wieder Lunte – Sonntag in Kölbingen

Von René Weiss

i Auch weil die SG 06 Betzdorf (grünes Trikot) und der SV Niederfischbach (weiße Trikots, hier eine Szene aus dem Hinrunden-Duell im November) im Saisonendspurt noch direkt aufeinandertreffen, ist im Titelrennen der Kreisliga A1 wieder Spannung drin. Foto: balu

Es ist Mitte März. 20 Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A 1 absolviert, die SG 06 Betzdorf hat satte sieben Punkte Vorsprung auf den SV Niederfischbach und noch ein Spiel weniger absolviert als der Tabellenzweite. Jörg Mockenhaupt spricht die Worte aus, die wohl jeder Trainer einer Verfolger-Mannschaft in dieser Situation wählen würde. „Betzdorf spielt sehr souverän. Für uns geht es darum, den zweiten Platz abzusichern. Aber falls sie doch stolpern sollten, werden wir versuchen, da zu sein.“ Drei Wochen später sieht die Situation im Meisterschaftsrennen sowie im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga ganz anders aus.