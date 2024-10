Ulmen

Kreislga A Staffel 8: Bei Ulmen ist der Wurm drin – Es geht nach Bierdorf

Der SV Ulmen ist nach einem Traumstart in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 in eine Krise geschlittert. Die letzten vier Spiele inklusive des 1:3 beim FC Metterich im Eifel-Kreispokal vom Mittwoch gingen verloren, SVU-Coach Mario Sungen sagt vor der Liga-Partie am Sonntag (14.30 Uhr) bei der SG Echtersbach-Bierdorf: „Bei uns ist wirklich der Wurm drin.“