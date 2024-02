Plus Rhein-Lahn Kellerduell in der A 4: Am Freiendiezer Wirt werden gleich Weichen gestellt – TuS KK will Trend bestätigen Als erste Kreisliga-Fußballer müssen am Samstag und Sonntag die meisten A-Ligisten der Staffel 4 wieder im Kampf um Punkte ran, während der der Gruppe 5 angehörende FSV RW Lahnstein noch eine Woche länger Zeit, bis es mit den Pflichtspielen weiter geht. Von Stefan Nink

TuS Montabaur - VfL Altendiez (Sa., 15 Uhr). Der VfL hat in der Kreisstadt nichts zu verlieren, Trainer Marcel Hannappel will mit seinen Jungs dem langjährigen Ober- und Rheinlandligisten das Leben schwer machen. So wie im Hinspiel, als die Altendiezer am heimischen Lahnblick bei eigener 2:0-Führung die faustdicke Überraschung schon ...