Plus Löhndorf

Impulsiver Vollblut-Ehrenamtler tritt kürzer – Löhndorfer Rudi Weiß hört als Schiedsrichter und Ansetzer auf

Von Hans-Josef Schneider

i Ins Auge fallen im Hause Weiß neben Fanartikeln von Borussia Mönchengladbach die vielen Auszeichnungen als Schiedsrichter. Foto: Hans-Josef Schneider

Rudi Weiß hat als engagierter Ehrenamtler auf vielen Hochzeiten getanzt, hat sich vor allem in seinem Heimatdorf Löhndorf in fast allen Ortsvereinen meist aktiv betätigt. So in der Feuerwehr, im Sportverein und zuletzt sogar noch im Tambourcorps an der „decke Drumm“. Seit fast 40 Jahren verheiratet, seit 40 Jahren aktiver Sänger und jetzt auch bald vier Jahrzehnte lang als Fußball-Schiedsrichter im Einsatz, und davon 30 Jahre als Ansetzer für den Seniorenbereich.