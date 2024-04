Plus Bad Breisig/Saffig Heimersheim fährt zum Topspiel nach Kaisersesch – Saffig empfängt Kruft/Kretz Von Daniel Fischer i Während Ermin Beshiri (Mitte) mit dem SV Remagen bei A-Klassen-Schlusslicht Spfr Miesenheim gefordert ist, geht es für die SG Eich/Nickenich/Kell zur SG Bad Breisig/Inter Sinzig. Foto: Vollrath Nach einer kurzen Verschnaufpause über Ostern beginnt in der Fußball-Kreisliga A 3 mit dem 19. Spieltag der Endspurt. Während unter anderem Spitzenreiter SV Masburg im Topspiel die SG Landskrone Heimersheim empfängt, geht die U23 des Ahrweiler BC als Favorit ins Spiel gegen den SV Binningen. Lesezeit: 4 Minuten

SG Bad Breisig/Inter Sinzig - SG Eich/Nickenich/Kell (Fr., 20 Uhr). Der Abstand der Hausherren zur Spitze ist in der Vorwoche auf sechs Zähler angewachsen. Um weiter ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können, muss also gegen die SG Eich unbedingt ein Sieg her. „Wir wollen unbedingt punkten. Es gilt, ...