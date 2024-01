Halbzeittagung Kreis Hunsrück/Mosel am Freitag in Zilshausen

Am Freitag findet die Halbzeittagung des Fußballkreises Hunsrück/Mosel nicht in Kastellaun, sondern in Zilshausen in der Gaststätte zur Post statt. Zwei Schwerpunkte stehen auf der Tagesordnung: Die Besprechung der „Restspielpläne“ der Hunsrück/Mosel-Klassen (A Staffel 7, B Staffel 10 und 11 sowie C Staffel 18) sowie die Auslosung des Viertel- und Halbfinals im Kreispokal 1 und 2.