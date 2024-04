Familienbande beim Spiel in Roßbach: Von seit langem befreundeten Trainern, Trauzeugen, einem Patenonkel und dessen Patenkind

Ein Mannschaftsfoto aus längst vergangenen gemeinsamen Trainertagen in der Saison 2002/2003 bei der SG Neuwied/Irlich/Hüllenberg. Auf dem Foto sind in der mittleren Reihe Trainer Michael Maur (rechts) und sein damaliger Co-Trainer Jörg Emmerich (2. von rechst) zu sehen. Am Sonntag treffen beide Übungsleiter mit ihren heutigen Mannschaften in Roßbach aufeinander. Foto: Archivbild Jörg Niebergall