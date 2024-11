Die SG Zell um Lorenz Budinger (in Schwarz, vorne) wartet unter seinem neuen Trainergespann Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog noch auf den ersten Sieg, die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Sonntag bereits um 12.15 Uhr bei der SG Lüxem II. Die SG Bremm um den Routinier Marco Gietzen fährt am Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel beim SV Mehring, gegen den Gietzen mit Karbach schon in der Oberliga gespielt hat. Foto: Alfons Benz