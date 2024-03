Plus Koblenz

Der SV Untermosel ist nicht zu stoppen – SC Vallendar macht halbes Dutzend

Von Kilian Jorde

i Rot-Weiss Koblenz II (in Rot) hatte es gegen Urbar schwer – die Gäste siegten 5:2. Foto: Wolfgang Heil

Der SV Untermosel hat in der Kreisliga A 5 am ersten Spieltag des neuen Jahres seine Siegesserie fortgesetzt. Durch das 4:1 gegen den FV Rübenach II bleiben die Moselaner souveräner Tabellenführer. Der SC Vallendar als Tabellenzweiter hatte in der Partie gegen den Letzten RW Lahnstein wenig Mühe und siegte mit 6:0.