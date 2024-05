Plus Simmern/Cochem

Der Meister kommt: Hausbay hat gute Bilanz gegen Bezirksliga-Aufsteiger Rheinböllen

Nach der feucht-fröhlichen Feier, die am Sonntag bis mitten in die Nacht ging und die laut Coach Rafael Sousa besser als erwartet war, geht es für den frisch gebackenen Meister der Fußball-Kreisliga A Staffel 7, den TuS Rheinböllen, schon am Mitwoch (19.30 Uhr) im Liga-Alltag mit einem Nachholspiel bei der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach in Hausbay weiter.