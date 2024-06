Sechs Jahre lang spielte der St. Aldegunder Marco Gietzen im Karbacher Blau-Weiß (links, hier 2018 gegen den 1. FC Kaiserslautern II), nun zieht es ihn zu seinem Heimatverein SG Bremm zurück. Zuletzt schnürte Gietzen, der früher selbst einmal in der Jugend und danach in der Reserve das Trikot der Roten Teufel trug, eher sporadisch beim SV Untermosel Kobern, der in die Bezirksliga Mitte aufgestiegen ist. Foto: hjs-Foto