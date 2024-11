Plus Cochem

Bremm verliert das Spitzenspiel in Mehring, Zells neues Duo feiert den ersten Sieg

Während das neue Zeller Trainerduo endlich den ersten Sieg in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 feiern konnte, musste Bremm eine vermeidbare Niederlage im Spitzenspiel in Mehring hinnehmen. Herbstmeister in der A Staffel 9 ist der SV Niederemmel.