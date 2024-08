Plus Rhein-Lahn BoReiBo fühlt kecker Reserve auf den Zahn Von Stefan Nink Gipfeltreffen unweit der Loreley: Das Gastspiel der zweiten Welle der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth bei der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich sticht am 4. Spieltag aus dem Programm der Fußball-Kreisliga A3 heraus. Am Tabellenende kreuzen unterdessen der TuS Gückingen und die SG Mühlbachtal die Klingen, während die Sportfreunde Bad Ems auch ihr drittes Saisonspiel für sich zu entscheiden zu gedenken. Lesezeit: 2 Minuten

SV Diez-Freiendiez - TuS Holzhausen (So., 14.30 Uhr). Nachdem der SV zum Auftakt den TuS Singhofen ohne Tore und Punkte auf den Heimweg geschickt hatte, peilen Serkan Akcakaya und Co. auch gegen den zweiten Klub von der Bäderstraße einen Dreier an, um die unglückliche 3:4-Niederlage in Niederahr zu tilgen und ...