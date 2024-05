Rhein-Lahn

BoReiBo: Andreas Nickel und Luca Maus übernehmen

Von Thorsten Stötzer

Mit einem guten alten Bekannten an der Seitenlinie gehen die Fußballer der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Mitte in die neue Saison in der Kreisliga A. Andreas Nickel wird gleichberechtigt mit Luca Maus als Trainer fungieren. Das teilt Marco Dietrich als Vorsitzender der SV Bogel mit.