Am Heimatfest springt der erste Dreier heraus

i Der Katzenelnbogener Jan Pospischil ist hier zwar vor Niklas Löw am Ball, doch der Hundsangener sorgte später mit seinem Doppelpack maßgeblich dafür, dass die Westerwälder Kombinierten mit drei Punkten vom Hellenhahn nach Hause fuhren. Foto: Andreas Hergenhahn

Nach nicht ganz einem Viertel der Saison sind erwartungsgemäß sämtliche vier Vertreter aus dem Kreis Westerwald/Wied in der Spitzengruppe der Kreisliga A 3 vertreten. Dort eingenistet hat sich auch die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich, der SV Freiendiez liegt ebenfalls noch in Schlagdistanz. In der Staffel 4 mischt die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen trotz ungünstigen Auftaktprogramms ebenfalls munter im Kreis der Top-Teams mit.