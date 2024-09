Singhofens Sebastian Dittner (links) schirmt in dieser Szene den Ball ab gegen Raphael Klinke, der mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 die Wende einleitete. Am Ende behielt die SG Elbert/Horbach in Niederelbert mit 3:2 die Oberhand und konnte mit einem guten Gefühl die Kirmes im Ort feiern. Foto: Marco Rosbach