Plus Eitelborn A5: SG Augst mit gutem Gefühl und personellen Problemen – Nach der Pause geht's zu Rot-Weiss II Durch ein spielfreies Wochenende ist die SG Augst Eitelborn zwar auf den fünften Platz der Kreisliga A 5 abgerutscht, doch das gute Gefühl ist geblieben. Von Marco Rosbach

„Nach dem überzeugenden Auswärtsspiel in Vallendar wollen wir versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen und weiter unsere gute Ausgangsposition zu wahren“, sagt Markus Lehmler, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenneunten FC RW Koblenz II antritt. Worauf sich der SG-Trainer bezieht, ist der 3:1-Erfolg seiner Mannschaft beim SC Vallendar, der bis ...