Plus Kreis Rhein/Ahr

A5: Krufter Talfahrt geht auch nach Freistellung weiter – Westum baut Tabellenführung mit mühevollem Sieg aus

Von Daniel Fischer

i Mit dem 4:1 bei der SG Eich (in Grün) feierte die SG Inter Sinzig/Bad Breisig ihren vierten Sieg in Folge. Foto: René Weiss

Am elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Westum/Löhndorf trotz einer durchwachsenen Leistung ihre Siegesserie fortgesetzt. Da das Verfolgerduell zwischen der SG Landskrone Heimersheim und dem FC Plaidt mit einem Remis endete, liegt der Bezirksligaabsteiger nun mit fünf Zählern Vorsprung an der Spitze. Die DJK Kruft/Kretz vermeldete derweil unmittelbar vor dem Gastspiel bei der SG Ettringen/St. Johann einen Paukenschlag.