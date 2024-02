Montabaur

A4-Spitzenreiter TuS Montabaur empfängt Verfolger – Spiel gegen VfL Altendiez in Horressen

Mit dem Heimspiel gegen einen Verfolger meldet sich Tabellenführer TuS Montabaur in der Kreisliga A 4 aus der Winterpause zurück. Auf dem Kunstrasen an der Waldschule in Horressen empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Kluger den VfL Altendiez (Samstag, 15 Uhr).