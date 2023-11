In der Kreisliga A 2 hat sich inzwischen ein Trio abgesetzt, zu dem wie erwartet auch der TuS Montabaur gehört. Als Tabellenführer empfängt die Mannschaft von Markus Kluger am Sonntag (15.15 Uhr) den SV Diez-Freiendiez, der aktuell Rang elf belegt. Die Rollen sind also klar verteilt.