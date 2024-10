Plus Rhein-Lahn

A4: FSV Osterspai muss die Augster Torfabrik bremsen

Nachdem der TuS Gückingen (5:3 gegen TuS Singhofen) und r FC Kosova Montabaur (1:0 gegen Sportfreunde Bad Ems) bereits am Mittwochabend vorgelegt haben, steht am 9. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 ein reduziertes Wochenendprogramm an.