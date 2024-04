A4: Fellers Vorlagen ebnen den Weg für Altendiez gegen Schlusslicht Nievern – Insgesamt fallen 43 Tore

Bewährtes Strickmuster für Altendiezer Tore gegen Schlusslicht SG Nievern/Arzbach: Lorenz Feller (hier gegen Sebastian Spitzley) bringt von Außen den Ball in die Gefahrenzone und findet am Sonntagnachmittag gleich dreimal punktgenau einen Abnehmer. Der 3:0-Sieg der Kicker vom Lahnblick stand in keiner Phase der Partie ernsthaft infrage. Foto: Andreas Hergenhahn