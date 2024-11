Plus Rhein-Lahn

A3: SG Mühlbachtal will Elbert auf die Pelle rücken – Hundsangen II will im Duell mit Kosova vorlegen

Horst Fechtner Von Marco Rosbach

i Während es für Marcel Hannappel (rechts) mit dem VfL Altendiez zum nach Gückingen geht, müssen Ben Schuhmacher (links) und die SG Birlenbach zu Tabellenführer SG Hundsangen II. Foto: Andreas Hergenhahn

In der Kreisliga A 3 steht aus Rhein-Lahn-Sicht ein Verfolgerduell im Fokus: Wenn der nach schwachem Start aufstrebende TuS Gückingen am Sonntag den VfL Altendiez empfängt, trifft der Sechste auf den Fünften. Allerdings gehört zur Wahrheit, dass beide Mannschaften schon einen beträchtlichen Rückstand auf die Spitzengruppe haben. Ihre Hausaufgaben erledigen wollen die Topteams SG Hundsangen II und FC Kosova Montabaur in ihren jeweiligen Heimspiel zum Kehraus der Hinrunde, um punktgleich im Gleichschritt dem nächste Woche anstehenden Gipfeltreffen entgegenzufiebern.