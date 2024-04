Plus Kreis Rhein/Ahr

A3: Fast alle Spitzenteams treffen direkt aufeinander – Ahrweiler U23 könnte profitieren

Von Daniel Fischer

i Im Hinspiel gelang es der SG Eich (links Lasse Schug) nicht, der U 23 des ABC (rechts Michel Wagneder) ein Bein zu stellen, die 6:1 gewann. Zum Rückspiel in Eich fährt Ahrweiler nun am Sonntag als Tabellenführer. Foto: Vollrath

Mit sieben Mannschaften innerhalb von sechs Zählern an der Tabellenspitze könnte es in der Fußball-Kreisliga A 3 kaum enger zugehen. Sechs dieser Mannschaften treffen am 20. Spieltag in direkten Duellen aufeinander. Profitieren könnte davon der Spitzenreiter, die U 23 des Ahrweiler BC, auf den allerdings ebenfalls eine knifflige Aufgabe wartet.