Plus Rhein-Lahn

A3: BoReiBo-Coach Andreas Nickel fordert mehr Konsequenz und Effizienz

i Wieder am Freitagabend gefordert sind Yannick Altmann (links, VfL Altendiez) und Christian Schaab-Lorch (rechts, SG BoReiBo). Das Wochenende soll mit Dreiern eingeläutet werden. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit zwei Begegnungen wird der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 bereits am Freitagabend in Altendiez und Birkenbach eingeläutet. Vier Begegnungen steigen dann am Sonntagnachmittag. Die Partie zwischen Aufsteiger SG Elbert/Horbach und den ebenfalls noch ungerupften Sportfreunden aus Bad Ems wird erst am Mittwoch, 11. September, in Niederelbert ausgetragen. In der Staffel 4 gilt es für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag zu ungewohnt früher Stunde bei der Metternicher Reserve erneut ihre Zähne zu zeigen.