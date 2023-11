Plus Kreis Rhein/Ahr A3: Ahrweiler U 23 will Masburg von der Spitze stoßen – Müllenbach fährt zu Kellerduell in Miesenheim Mit dem 13. Spieltag endet die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A 3 spektakulär. Während im Spitzenspiel der SV Masburg und die U 23 des Ahrweiler BC aufeinandertreffen, duellieren sich am Tabellenende die Spfr Miesenheim und die DJK Müllenbach. Zudem steht das prestigeträchtige Derby zwischen Fortuna Kottenheim und der SG Ettringen/St. Johann auf dem Plan. Von Daniel Fischer

Spfr Miesenheim - DJK Müllenbach (Fr., 20.30 Uhr). In der Vorwoche hat Aufsteiger Müllenbach die Rote Laterne an die Sportfreunde abgegeben. Nun duellieren sich beide Vereine, die jeweils noch in Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsrängen liegen, in einem womöglich richtungweisenden Spiel. „Wer die Tabelle lesen kann, weiß um die Wichtigkeit. Wir ...