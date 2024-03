Plus Kreis Rhein/Ahr

A3: Ahrweiler erwartet Remagen zu heißem Verfolgerduell – Miesenheim beklagt großes Verletztungspech

Von Daniel Fischer

i Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die Spfr Miesenheim, hier Torwart Niklas Suckow, geht es für den SC Saffig (links Jan Kölzer) nun zum zuletzt schwächelnden Tabellenführer SV Masburg, während die Sportfreunde nach der bitteren Derbyniederlage die DJK Kruft/Kretz empfangen. Foto: Tobias Jenatschek

In der spannenden Fußball-Kreisliga A 3 geht es am 17. Spieltag unter anderem mit den Kellerduellen der Spfr Miesenheim mit der DJK Kruft/Kretz sowie der TuS Fortuna Kottenheim mit der SG Eich/Nickenich/Kell weiter. In der oberen Tabellenhälfte richtet sich der Blick vor allem auf Spitzenreiter SV Masburg, der gegen den SC Saffig in die Erfolgsspur zurückfinden möchte.