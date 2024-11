Plus Kreis Altenkirchen/Westerwald A1: Schönstein verlangt dem Tabellenführer einiges ab – Rennerod setzt sich im Spitzenspiel durch Von Jens Kötting i Voller Einsatz gegen den Tabellenführer: Schönsteins Spielertrainer Marcus Meyer (gelbes Trikot) und seine Mitspieler legten gegen den Primus aus Herschbach, Girkenroth und Salz alles herein. Am Ende waren Tim Niedermowe (hinten) und seine Mitspieler aber oben auf. Foto: Manfred Böhmer/balu In der Fußball-Kreisliga A 1 hatten die Spfr Schönstein den Spitzenreiter SG Herschbach am Rande einer Niederlage. Der SV Niederfischbach übt sich erfolgreich in Geduld und die SG Mittelhof hat mal wieder ein „ganz anderes Feeling“. Lesezeit: 4 Minuten

Spiel der Woche SG Westerburg/Gemünden/ Willmenrod - SG Mittelhof/Niederhövels 1:2 (0:1). Die Gäste aus Mittelhof beendeten ihre Durststrecke und feierten einen wichtigen Sieg für die Moral. Maurice Michel brachte die Auswärtigen in der 34. Minute in Führung, Robin Nachtigal erhöhte in der 58. Minute. Timon Strunk konnte zwar in der 64. ...