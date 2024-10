Plus Kreis Altenkirchen/Westerwald A1: Nick Loewens Treffer drängt Niederfischbach von der Spitze – Rennerod ist Zweiter, Herschbach wieder vorn Von Günter Gerhardt i Nick Loewen lässt die Niederfischbacher Gegenspieler ins Leere laufen: Rennerods Offensivmann erzielte im Spitzenspiel das 3:2-Siegtor und drängte die „Adlerträger“ in der Tabelle nicht nur von Rang eins, sondern auch hinter sein eigenes Team auf Platz drei. Foto: Manfred Böhmer/balu In der Kreisliga A 1 siegte die SG Rennerod das Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer in Niederfischbach und kletterte damit auf Tabellenplatz zwei. Die Tabellenführung übernimmt wieder die SG Herschbach/Girkenroth/Salz, die einen Pflichtsieg beim noch sieglosen Tabellenschlusslicht DJK Friesenhagen verbuchte. Auch Wissens Reserve und die SG Guckheim/Kölbingen landeten Auswärtssiege und bleiben auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Lesezeit: 3 Minuten

Spiel der Woche SV Adler Niederfischbach – SG Rennerod 2:3 (2:2). Das Spiel des Tabellenführers gegen den Dritten hatte es in sich und bot für die Zuschauer einiges an Unterhaltung. Die seit sechs Spieltagen ungeschlagenen Hausherren legten gut los und gingen durch einen Treffer von Justus Schomers früh in Führung (9.). ...