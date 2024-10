A1: Jörg Mockenhaupt glaubt nicht an ein torloses Remis – Primus Niederfischbach empfängt Verfolger Rennerod

Die Adlerträger wissen wie Spitzenspiel geht: Am vergangenen Samstag siegte der SV Niederfischbach (rechts Kapitän Justus Schomers) mit 3:2 gegen die SG Mittelhof in Niederhövels. Da konnten sich die Gastgeber (in Blau) auch noch so strecken. Gelingt den Adlern der nächste Sieg? Foto: Manfred Böhmer/balu