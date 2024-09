Plus Cochem A Staffel 9: COC-Duo Zell und Bremm will daheim zurück in die Erfolgsspur Von Sina Ternis Heimspielsonntag für das COC-Duo Bremm (2.) und Zell (4.) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Lesezeit: 2 Minuten

SG Zell/Bullay/Alf - SV Föhren (So., 14.30 Uhr, in Zell). Genau wie Lokalrivale Bremm musste auch Zell jüngst eine Niederlage hinnehmen – und das mit 3:4 beim Tabellenletzten Thalfang. Eine Niederlage, die Coach Manuel Bausen schnell eingeordnet hatte, schließlich hatte er auf zahlreiche Stammspieler verzichten müssen, was sich vor allem ...