Plus Cochem A Staffel 9: Bremms Braun will Ex-Chef viel Arbeit machen, Bausen hofft auf mehr Optionen Von Sina Ternis Der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 steht an, der Dritte Zell und der Zweite Bremm haben am Sonntag Heimspiele. Lesezeit: 2 Minuten

SG Zell/Bullay/Alf - SG Altrich (So., 14.30 Uhr, in Bullay). Nach dem 2:0-Sieg bei Spitzenreiter Hetzerath und dem Sprung auf Platz drei gab es am Mittwoch das völlig überraschende Aus für Zell im Kreispokal beim C-Klässler Gonzerath (3:5 nach Verlängerung). Bei Zell fehlten beide Keeper, Stürmer Even Podceka musste ins ...