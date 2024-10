Plus Cochem A Staffel 9: Bremm will zumindest eine Nacht oben stehen – Zell ebenfalls mit Heimspiel Von Sina Ternis i Wenn sich die SG Bremm um Kapitän Christian Franzen (links) am Samstagabend den SV Föhren zu Hause vom Leib hält und mindestens Unentschieden spielt, sind die Gastgeber zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Gerne würden das die Bremmer zum heimischen Oktoberfest aber mit einem Sieg werden. Foto: Alfons Benz Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 haben die beiden COC-Klubs Heimrecht. Beide wollen ihre Positionen in der Spitzengruppe festigen, Bremm würde gerne zumindest eine Nacht wieder Tabellenführer sein. Lesezeit: 2 Minuten

SG Bremm - SV Föhren (Sa., 19.30 Uhr). Weil auf dem Bremmer Vereinsgelände am Wochenende Oktoberfest gefeiert wird, findet das Heimspiel gegen „Neuling“ SV Föhren (kam aus der Trier-Saarburger A-Klasse rüber an die Mosel) bereits am Samstagabend statt. „Wir feiern zwar auch so, aber mit einem Sieg im Rücken lässt ...