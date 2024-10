Plus Cochem

A Staffel 9: Bremm vor weiter Fahrt bei unbekanntem Gegner – Zell-Spiel verlegt

Von Sina Ternis

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 ist von den beiden Vertretern aus dem Kreis Cochem-Zell nur die SG Bremm gefordert, da die Partie der SG Zell beim SV Wittlich verlegt wurde. Sie findet nun am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr statt, das ist das erste Wochenende nach dem offiziellen Start der Winterpause in den Kreisligen.