Ulmen

A Staffel 8: SV Ulmen Spitzenreiter über Nacht?

Es steht erst der zweite Spieltag in der Eifeler Fußball-Kreisliga A Staffel 8 an, aber Aufsteiger SV Ulmen könnte mit einem Heimsieg am Freitag (20 Uhr) gegen die SG Schneifel Stadtkyll II für eine schöne Momentaufnahme sorgen und zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen.