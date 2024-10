A Staffel 6: Sind „kranke“ Masburger fit für Cochem? – Derby schlechthin in Oberwesel

Beim Spitzenspiel in Oberfell blieb Oberwesel nicht standhaft wie hier Lukas Stüber (in Weiß) gegen Löfs Julius Kaufmann (früher Müden) beim 1:4 nicht standhaft, im Derby gegen Niederburg am Sonntag um 15 Uhr soll das aber wieder der Fall sein. Die Mosel-SG ist am Sonntag beim TuS Kirchberg II zu Gast. Foto: hjs-Foto