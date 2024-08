Nach dem 2:2 gegen den TuS Kirchberg II (rechts mit Leon Görgen) steht der SV Masburg um Spielertrainer Matthias Bender (Mitte, links sein Teamkollege Jan Kreutz) am Samstag (17.30 Uhr) in Gondershausen bei der SG Morshausen vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe. Kirchberg II empfängt am Sonntagmittag um 12.45 Uhr den SV Blankenrath. Foto: Marco Weiler