A Staffel 6: Oberwesel klettert mit Derbysieg gegen Niederburg wieder an die Spitze

Nach dem 1:0 in der 50. Minute war Oberwesel den Niederburgern doch um einiges voraus, wie hier Kevin Hochstein (in Blau) dem Niederburger Routinier Christoph Schink. Hochstein traf nach 63 Minuten zum 2:0, am Ende hatte Oberwesel das Derby mit 3:0 verdient gewonnen. Foto: #ckpicture