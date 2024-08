A Staffel 6: Oberwesel hat alle Punkte, Trio Sohren, Karbach II und Niederburg gar keine

Eigentlich hatte Ex-Rheinlandliga-Kicker Roman Theise (rechts) sein Karriereende im Sommer verkündet, am dritten Spieltag half er aber bei seiner SG Ober Kostenz/Kappel (links Yannik Klein) im Auswärtsspiel in Leiningen beim FC Karbach II (mit Ex-Oberliga-Spieler Eric Peters) aus – und das mit großem Erfolg: Ober Kostenz gewann mit 4:1 nach frühem 0:1-Rückstand und fuhr die ersten Punkte in dieser Saison ein. Karbach II bleibt punktlos. Foto: hjs-Foto