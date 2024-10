Nur 27 Minuten stand Sohrens Spielertrainer Dominik Kunz (in Blau) im Derby gegen Kirchberg II um Manuel Kleid auf den Feld, dann sah er wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Kirchberger sahen noch zweimal Gelb-Rot im Anschluss, es war also einiges los in der A Staffel 6 beim 3:3 auf dem Sohrener Kunstrasen. Foto: B&P Schmitt